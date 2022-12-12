Ларин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 04.02.1893 и 04.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1874 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1894 и 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 04.02.1893 и 04.02.1894

Отец: Ларин Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1913

Жена: Ларина Татьяна Карповна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 бр (19 л) Невеста - 1 бр (18 л)
Рождение ребёнка
03.11.1913

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Ларина Татьяна Карповна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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