Ларин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 04.02.1893 и 04.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 04.02.1893 и 04.02.1894
Отец: Ларин Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1913
Жена: Ларина Татьяна Карповна
Жених - 1 бр (19 л) Невеста - 1 бр (18 л)
Рождение ребёнка
03.11.1913
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Ларина Татьяна Карповна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно