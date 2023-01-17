Ларин Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: Ларин Пётр
Мать: не указана
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Казак 6-го Уральского казачьего полка 1-й сотни. Заболел 16.02.916 ст. 27.02.1916 ст поступил в 1 Земский лазарет города Самары.
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно