Ларин Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Григорий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1874 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: Ларин Пётр

Мать: не указана

Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Казак 6-го Уральского казачьего полка 1-й сотни. Заболел 16.02.916 ст. 27.02.1916 ст поступил в 1 Земский лазарет города Самары.
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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