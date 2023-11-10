Ларина (Ларина) Феодосия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1912 ст.
Отец: Ларин Афанасий Петрович
Мать: Ларина Мария Ивановна
Крещение
30.05.1912 ст.
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Ларин Афанасий Петрович. Отец. Казак Яманского посёлка Ларина Мария Ивановна Мать Ларин Григорий Петрович. Восприемник. Казак Яманс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно