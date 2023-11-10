Ларина (Ларина) Феодосия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарина (Ларина) Феодосия Афанасьевна

Ларина (Ларина) Феодосия Афанасьевна

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

29.05.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1892 г.р.

Мать

До 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1912 ст.

Отец: Ларин Афанасий Петрович

Мать: Ларина Мария Ивановна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
30.05.1912 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Ларин Афанасий Петрович. Отец. Казак Яманского посёлка Ларина Мария Ивановна Мать Ларин Григорий Петрович. Восприемник. Казак Яманс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close