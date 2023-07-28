Филиппов Михаил Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения06.01.1819 ст.
Дата смерти31.10.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Ефимова-Филиппова Агапия Михайловна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна
Сын: Ефимов-Филиппов Трифилий Михайлович
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна
Дочь: Ефимова-Филиппова Феоктиста Михайловна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна
Дочь: Ефимова-Филиппова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна
Дочь: Ефимова-Филиппова Евпраксия Михайловна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна
Сын: Ефимов-Филиппов Иоанн (Иван) Михайлович
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна
Дочь: Ефимова-Филиппова Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна
Дочь: Ефимова-Филиппова Иулиания Михайловна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна
Дочь: Ефимова-Филиппова Харитина Михайловна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна
Сын: Ефимов-Филиппов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна
Сын: Ефимов-Филиппов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна
Дочь: Ефимова-Филиппова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна
Сын: Ефимов-Филиппов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна
Дочь: Ефимова-Филиппова Мавра Михайловна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна
Сын: Ефимов-Филиппов Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна
Дочь: Ефимова-Филиппова Пераскева Михайловна
Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна
Сын: Софонов-Ксенофонтов Прокопий Михайлович
Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна
Сын: Ефимов-Филиппов Емельян Михайлович
Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна
Дочь: Ефимова-Филиппова Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна
Дочь: Ефимова-Филиппова Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна
Сын: Ефимов-Филиппов Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна
Сын: Ефимов-Филиппов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна
Сын: Ефимов-Филиппов Роман Михайлович
Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна