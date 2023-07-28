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Филиппов Михаил Ксенофонтович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.01.1819 ст.

Дата смерти

31.10.1882 ст.

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1797 г.р.

Жена

1843 г.р.
1819 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1819 ст.

Отец: Ефимов Ксенофонт Филиппович

Мать: Ефимова-Ксенофонтова Анна Михайловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1840 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Агапия Михайловна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1841 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Трифилий Михайлович

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1842 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Феоктиста Михайловна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1844 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1845 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Евпраксия Михайловна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1846 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Иоанн (Иван) Михайлович

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1848 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.06.1850 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Иулиания Михайловна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1851 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Харитина Михайловна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1852 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1857 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1858 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1859 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Мавра Михайловна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1865 ст.

Жена: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1865 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1866 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Пераскева Михайловна

Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1870 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Емельян Михайлович

Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
04.09.1871 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1873 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1875 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1876 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1877 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Роман Михайлович

Мать ребёнка: Ефимова-Филиппова Феодосия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1881 ст.

Сын: Софонов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Анна Парфениевна

Смерть
31.10.1882 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)