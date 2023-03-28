Ефимов-Филиппов (Ксенофонтов) Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.10.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Дочь: Софьина (Софонова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна
Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Никандр Андреевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна
Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Евфимий Андреевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна
Сын: Ксенофонтов-Софонов (Михайлов) Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна
Сын: Ксенофонтов-Софонов (Михайлов) Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна
Дочь: Софонова-Ксенофонтова (Михайлова) Пераскева Андреевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна
Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Василий Андреевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна
Сын: Ксенофонтов-Софонов (Михайлов) Павел Андреевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна
Дочь: Ксенофонтова-Софонова (Михайлова) Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна
Дочь: Ксенофонтова-Софонова (Михайлова) Евфимия Андреевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна