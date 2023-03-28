Ефимов-Филиппов (Ксенофонтов) Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов-Филиппов (Ксенофонтов) Андрей Михайлович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.10.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1819 г.р.

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1852 ст.

Отец: Филиппов Михаил Ксенофонтович

Мать: Филиппова (Иосифова) Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
24.01.1873 ст.

Дочь: Софьина (Софонова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1874

Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Никандр Андреевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1876 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Евфимий Андреевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1878 ст.

Сын: Ксенофонтов-Софонов (Михайлов) Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1880 ст.

Сын: Ксенофонтов-Софонов (Михайлов) Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1882 ст.

Дочь: Софонова-Ксенофонтова (Михайлова) Пераскева Андреевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1884 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Василий Андреевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1887 ст.

Сын: Ксенофонтов-Софонов (Михайлов) Павел Андреевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.04.1889 ст.

Дочь: Ксенофонтова-Софонова (Михайлова) Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1894 ст.

Дочь: Ксенофонтова-Софонова (Михайлова) Евфимия Андреевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова (Ефимова) Пелагея Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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