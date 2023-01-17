Софьина (Софонова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софьина (Софонова) Анна Андреевна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1895 ст.

Сын: Софьин Петр Евдкимович

Отец ребёнка: Софьин Евдоким Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1898 ст.

Сын: Софьин Иоанн (Иван) Евдокимович

Отец ребёнка: Софьин Евдоким Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1900 ст.

Дочь: Софьина Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Софьин Евдоким Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1902 ст.

Сын: Софьин Димитрий Евдокимович

Отец ребёнка: Софьин Евдоким Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1904 ст.

Сын: Софьин Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Софьин Евдоким Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1906

Сын: Софьин Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Софьин Евдоким Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1910 ст.

Дочь: Софьина Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Софьин Евдоким Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софьин Евдоким Андреевич

Смерть
Неизвестно
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