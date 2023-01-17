Софьина (Софонова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1895 ст.
Отец ребёнка: Софьин Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1898 ст.
Сын: Софьин Иоанн (Иван) Евдокимович
Отец ребёнка: Софьин Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
07.06.1900 ст.
Дочь: Софьина Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Софьин Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1902 ст.
Сын: Софьин Димитрий Евдокимович
Отец ребёнка: Софьин Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
18.12.1904 ст.
Сын: Софьин Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Софьин Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
22.12.1906
Сын: Софьин Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Софьин Евдоким Андреевич
Рождение ребёнка
08.02.1910 ст.
Дочь: Софьина Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Софьин Евдоким Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно