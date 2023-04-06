Ефимова-Ксенофонтова (Васильева) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1819 ст.
Сын: Филиппов Михаил Ксенофонтович
Отец ребёнка: Ефимов Ксенофонт Филиппович
Рождение ребёнка
08.05.1821 ст.
Дочь: Ефимова-Филиппова Гликерия Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Ефимов Ксенофонт Филиппович
Рождение ребёнка
21.08.1823 ст.
Сын: Ефимов-Филиппов Моисей Ксенофонтович
Отец ребёнка: Ефимов Ксенофонт Филиппович
Рождение ребёнка
27.01.1826 ст.
Сын: Ефимов-Филиппов Симеон Ксенофонтович
Отец ребёнка: Ефимов Ксенофонт Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно