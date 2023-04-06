Ефимова-Ксенофонтова (Васильева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова-Ксенофонтова (Васильева) Анна Михайловна

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Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1819 ст.

Сын: Филиппов Михаил Ксенофонтович

Отец ребёнка: Ефимов Ксенофонт Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1821 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Гликерия Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Ефимов Ксенофонт Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1823 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Моисей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Ефимов Ксенофонт Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1826 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Симеон Ксенофонтович

Отец ребёнка: Ефимов Ксенофонт Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Ксенофонт Филиппович

Смерть
Неизвестно
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