Ефимов-Филиппов (Ксенофонтов) Иоанн (Иван) Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.09.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Софонов-Ксенофонтов Николай Иванович
Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна
Дочь: Софонова-Ксенофонтова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна
Сын: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович
Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна
Сын: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна
Дочь: Софонова-Ксенофонтова Агапия Ивановна
Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна
Сын: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна
Дочь: Ксенофонтова-Софонова Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна
Сын: Софонов-Ксенофонтов Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна
Сын: Софонов-Ксенофонтов Кодрат Михайлович
Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна