Ефимов-Филиппов (Ксенофонтов) Иоанн (Иван) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов-Филиппов (Ксенофонтов) Иоанн (Иван) Михайлович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.09.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1819 г.р.

Жена

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1846 ст.

Отец: Филиппов Михаил Ксенофонтович

Мать: Филиппова Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1867 ст.

Жена: Софонова Екатерина Ефимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.05.1869 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов Николай Иванович

Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.

Дочь: Софонова-Ксенофонтова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1871 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1874 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1876 ст.

Дочь: Софонова-Ксенофонтова Агапия Ивановна

Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1879 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1880 ст.

Дочь: Ксенофонтова-Софонова Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1882

Сын: Софонов-Ксенофонтов Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1886 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов Кодрат Михайлович

Мать ребёнка: Софонова Екатерина Ефимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно