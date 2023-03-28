Ефимов-Филиппов (Ксенофонтов) Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов-Филиппов (Ксенофонтов) Василий Михайлович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.02.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1819 г.р.

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1855 ст.

Отец: Филиппов Михаил Ксенофонтович

Мать: Филиппова (Иосифова) Анна Парфениевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1879 ст.

Жена: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1880 ст.

Дочь: Софонова-Ксенофонтова (Михайлова) Ульяния Васильевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1881 ст.

Дочь: Софонова-Ксенофонтова (Михайлова) Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1885 ст.

Дочь: Софонова-Ксенофонтова (Михайлова) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1887 ст.

Дочь: Софонова-Ксенофонтова (Михайлова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1890 ст.

Дочь: Софонова-Ксенофонтова (Михайлова) Агапия Васильевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1892 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Иоанн (Иван) Васильевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1893 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Илья Васильевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1895 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Илья Васильевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1900 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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