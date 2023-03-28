Ефимов-Филиппов (Ксенофонтов) Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.02.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Дочь: Софонова-Ксенофонтова (Михайлова) Ульяния Васильевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна
Дочь: Софонова-Ксенофонтова (Михайлова) Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна
Дочь: Софонова-Ксенофонтова (Михайлова) Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна
Дочь: Софонова-Ксенофонтова (Михайлова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна
Дочь: Софонова-Ксенофонтова (Михайлова) Агапия Васильевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна
Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Иоанн (Иван) Васильевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна
Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Илья Васильевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна
Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Илья Васильевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна
Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна
Сын: Софонов-Ксенофонтов (Михайлов) Василий Васильевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова-Софонова (Андреева) Гликерия Феодоровна