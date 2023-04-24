Ефимова-Филиппова (Васильева-Галкина) Феодосия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1843 ст.
Дата смерти1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Ефимов-Филиппов Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович
Дочь: Ефимова-Филиппова Пераскева Михайловна
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович
Сын: Софонов-Ксенофонтов Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович
Сын: Ефимов-Филиппов Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович
Дочь: Ефимова-Филиппова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович
Дочь: Ефимова-Филиппова Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович
Сын: Ефимов-Филиппов Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович
Сын: Ефимов-Филиппов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович
Сын: Ефимов-Филиппов Роман Михайлович
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович