Ефимова-Филиппова (Васильева-Галкина) Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова-Филиппова (Васильева-Галкина) Феодосия Васильевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1865 ст.

Муж: Филиппов Михаил Ксенофонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1865 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1866 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Пераскева Михайловна

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1870 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович

Рождение ребёнка
04.09.1871 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1873 ст.

Дочь: Ефимова-Филиппова Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1875 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1876 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1877 ст.

Сын: Ефимов-Филиппов Роман Михайлович

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Ксенофонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1911 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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