Покровский Петр Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокровский Петр Евдокимов

Покровский Петр Евдокимов

avatar

Место рождения

Кудиново, Богородский, Московская область

Дата рождения

10.01.1802 ст.

Дата смерти

25.02.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.01.1802 ст.
Кудиново, Богородский, Московская область
Восприемники: царствующего града Москвы, Григорьевской церкви что на Полянке дьякон Иван Иванов, вышеозначенной Покровской церкви священника Ивана Иванова дочь девица Матрона Иванова
Рождение
10.01.1802 ст.

Отец: Покровский Евдоким Иванов

Мать: Февронья Иоаннова

Кудиново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
25.09.1832 ст.

Дочь: Побединская-Платонова Елизаветра Петрова

Мать ребёнка: Вера Андреева

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Надежда Петрова

Мать ребёнка: Вера Андреева

Рождение ребёнка
13.11.1834 ст.

Дочь: Покровская Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Вера Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Андреева

Смерть
25.02.1888 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург