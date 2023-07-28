Покровский Петр Евдокимов
Место рождения
Дата рождения10.01.1802 ст.
Дата смерти25.02.1888 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.01.1802 ст.
Восприемники: царствующего града Москвы, Григорьевской церкви что на Полянке дьякон Иван Иванов, вышеозначенной Покровской церкви священника Ивана Иванова дочь девица Матрона Иванова
Рождение
10.01.1802 ст.
Отец: Покровский Евдоким Иванов
Мать: Февронья Иоаннова
Рождение ребёнка
25.09.1832 ст.
Дочь: Побединская-Платонова Елизаветра Петрова
Мать ребёнка: Вера Андреева
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Надежда Петрова
Мать ребёнка: Вера Андреева
Рождение ребёнка
13.11.1834 ст.
Дочь: Покровская Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Вера Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Андреева
Смерть
25.02.1888 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург