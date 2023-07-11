Покровский Евдоким Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1802 ст.
Сын: Покровский Петр Евдокимов
Мать ребёнка: Февронья Иоаннова
Кудиново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фивейский Павел Евдокимов
Мать ребёнка: Февронья Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покровский Александр Евдокимов
Мать ребёнка: Февронья Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Победоносцев Георгий Евдокимов
Мать ребёнка: Февронья Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Иоаннова
Смерть
Неизвестно