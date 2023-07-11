Покровский Евдоким Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский Евдоким Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1802 ст.

Сын: Покровский Петр Евдокимов

Мать ребёнка: Февронья Иоаннова

Кудиново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фивейский Павел Евдокимов

Мать ребёнка: Февронья Иоаннова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покровский Александр Евдокимов

Мать ребёнка: Февронья Иоаннова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Победоносцев Георгий Евдокимов

Мать ребёнка: Февронья Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Иоаннова

Смерть
Неизвестно
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