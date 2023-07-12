Февронья Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1802 ст.
Сын: Покровский Петр Евдокимов
Отец ребёнка: Покровский Евдоким Иванов
Кудиново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фивейский Павел Евдокимов
Отец ребёнка: Покровский Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покровский Александр Евдокимов
Отец ребёнка: Покровский Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Победоносцев Георгий Евдокимов
Отец ребёнка: Покровский Евдоким Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно