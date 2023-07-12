Побединская-Платонова (Покровская) Елизаветра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1832 ст.
Дата смерти13.09.1863 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1832 ст.
Отец: Покровский Петр Евдокимов
Мать: Вера Андреева
Рождение ребёнка
28.11.1861 ст.
Сын: Побединский Николай Иванов
Отец ребёнка: Побединский-Платонов Иоанн Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.09.1863 ст.