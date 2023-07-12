Побединская-Платонова (Покровская) Елизаветра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Побединская-Платонова (Покровская) Елизаветра Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1832 ст.

Дата смерти

13.09.1863 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1832 ст.

Отец: Покровский Петр Евдокимов

Мать: Вера Андреева

Рождение ребёнка
28.11.1861 ст.

Сын: Побединский Николай Иванов

Отец ребёнка: Побединский-Платонов Иоанн Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Побединский-Платонов Иоанн Иоаннов

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.09.1863 ст.
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