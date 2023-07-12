Вера Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.11.1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1832 ст.
Дочь: Побединская-Платонова Елизаветра Петрова
Отец ребёнка: Покровский Петр Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Надежда Петрова
Отец ребёнка: Покровский Петр Евдокимов
Рождение ребёнка
13.11.1834 ст.
Дочь: Покровская Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Покровский Петр Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1834 ст.
после родов
Похороны
21.11.1834 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Пятницком кладбище