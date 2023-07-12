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Вера Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.11.1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1832 ст.

Дочь: Побединская-Платонова Елизаветра Петрова

Отец ребёнка: Покровский Петр Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Надежда Петрова

Отец ребёнка: Покровский Петр Евдокимов

Рождение ребёнка
13.11.1834 ст.

Дочь: Покровская Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Покровский Петр Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Петр Евдокимов

Смерть
18.11.1834 ст.
после родов
Похороны
21.11.1834 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Пятницком кладбище