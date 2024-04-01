Бутаков Григорий Урядник 2 Класса Никитин
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ченцова (Бутакова) Стефанида Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седельникова (Бутакова) Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутаков Михаил Казак Кр. Полуденной Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Бутаков Николай Казак Кр. Полуденной Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1810
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Бутакова (Бутакова) Мария Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно