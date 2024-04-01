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Бутаков Григорий Урядник 2 Класса Никитин

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Бутаков Никита Сотник Кр. Полуденной Савельев

Мать: Бутакова Васса Егорова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ченцова (Бутакова) Стефанида Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седельникова (Бутакова) Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Михаил Казак Кр. Полуденной Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Бутаков Николай Казак Кр. Полуденной Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1810

Сын: Бутаков Платон Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Бутакова (Бутакова) Мария Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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