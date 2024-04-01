Бутакова (Бутакова) Мария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова (Бутакова) Мария Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Бутаков Григорий Урядник 2 Класса Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
17.08.1847

Муж: Бутаков Илья Уряд. Кр. Полуденной Афанасьев

м. 35 ж. 30
Рождение ребёнка
22.05.1848

Сын: Бутаков Михаил Ильин

Отец ребёнка: Бутаков Илья Уряд. Кр. Полуденной Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Бутаков Евгений Ильин

Отец ребёнка: Бутаков Илья Уряд. Кр. Полуденной Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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