Бутакова (Бутакова) Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Бутаков Григорий Урядник 2 Класса Никитин
Бракосочетание
17.08.1847
м. 35 ж. 30
Рождение ребёнка
22.05.1848
Сын: Бутаков Михаил Ильин
Отец ребёнка: Бутаков Илья Уряд. Кр. Полуденной Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Бутаков Илья Уряд. Кр. Полуденной Афанасьев
Смерть
Неизвестно