Бутаков Илья Уряд. Кр. Полуденной Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти07.03.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
17.08.1847
м. 35 ж. 30
Рождение ребёнка
22.05.1848
Сын: Бутаков Михаил Ильин
Мать ребёнка: Бутакова (Бутакова) Мария Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Бутакова (Бутакова) Мария Григорьева
Смерть
07.03.1877
71 год от старости