Бутаков Илья Уряд. Кр. Полуденной Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Илья Уряд. Кр. Полуденной Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

07.03.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Бутаков Афанасей Иванов

Мать: Бутакова (Мекинина) Настасья Ульянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова (Кардапольцева) Ефросинья Федороаа

Бракосочетание
17.08.1847

Жена: Бутакова (Бутакова) Мария Григорьева

м. 35 ж. 30
Рождение ребёнка
22.05.1848

Сын: Бутаков Михаил Ильин

Мать ребёнка: Бутакова (Бутакова) Мария Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Бутаков Евгений Ильин

Мать ребёнка: Бутакова (Бутакова) Мария Григорьева

Смерть
07.03.1877
71 год от старости

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