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Бутаков Афанасей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1777

Дата смерти

27.04.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1777

Отец: Бутаков Иван Казак Редута Ганькино Петров

Мать: Бутакова Евдокия Парфенова

Бракосочетание
06.02.1799

Жена: Бутакова Настасья Ульянова

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Бутаков Илья Уряд. Кр. Полуденной Афанасьев

Мать ребёнка: Бутакова Настасья Ульянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Павел Уряд. Р.Ганькина Афанасьев

Мать ребёнка: Бутакова Настасья Ульянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Бутакова Настасья Ульянова

Смерть
27.04.1838
58 лет от чахотки
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