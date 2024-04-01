Бутаков Афанасей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1777
Дата смерти27.04.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1777
Бракосочетание
06.02.1799
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Бутаков Илья Уряд. Кр. Полуденной Афанасьев
Мать ребёнка: Бутакова Настасья Ульянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутаков Павел Уряд. Р.Ганькина Афанасьев
Мать ребёнка: Бутакова Настасья Ульянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Бутакова Настасья Ульянова
Смерть
27.04.1838
58 лет от чахотки