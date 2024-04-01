Бутаков Никита Сотник Кр. Полуденной Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1753
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутакова Васса Егорова
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: (Бутакова) Агрипина Никитина
Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мокренскова (Бутакова) Татьяна Никитина
Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Бутаков Иван Сотенный Писарь Кр.Полуденной Никитин
Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова
Рождение ребёнка
Около ?.10.1782
Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова
Рождение ребёнка
23.02.1784
Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова
Военная служба
?.06.1785
Пятидесятник
Рождение ребёнка
22.06.1785
Дочь: (Бутакова) Акилина Никитина
Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бутаков Григорий Урядник 2 Класса Никитин
Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Бутакова) Степанида Никитина
Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова
Бракосочетание
По 1799
Смерть
1800