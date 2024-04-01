Бутаков Никита Сотник Кр. Полуденной Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Никита Сотник Кр. Полуденной Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Около 1736 г.р.

Жена

1770 г.р.
Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Бутаков Савва Казак Кр.Св. Петра Иванов

Мать: Бутакова (Овканова?) Матрона Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова Васса Егорова

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: (Бутакова) Агрипина Никитина

Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мокренскова (Бутакова) Татьяна Никитина

Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Бутаков Иван Сотенный Писарь Кр.Полуденной Никитин

Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова

Рождение ребёнка
Около ?.10.1782

Сын: Бутаков Михаил Никитин

Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова

Рождение ребёнка
23.02.1784

Сын: Бутаков Василий Никитин

Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова

Военная служба
?.06.1785
Пятидесятник
Рождение ребёнка
22.06.1785

Дочь: (Бутакова) Акилина Никитина

Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бутаков Григорий Урядник 2 Класса Никитин

Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Бутакова) Степанида Никитина

Мать ребёнка: Бутакова Васса Егорова

Бракосочетание
По 1799

Жена: Бутакова Авдотья Дементьева

Смерть
1800

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