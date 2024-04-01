Бутаков Савва Казак Кр.Св. Петра Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Бутаков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бутакова) Евдокия Савина
Мать ребёнка: Бутакова (Овканова?) Матрона Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Бутакова (Овканова?) Матрона Евдокимова
Рождение ребёнка
19.03.1767
Мать ребёнка: Бутакова (Овканова?) Матрона Евдокимова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.12.1769
Дочь: (Бутакова) Варвара Савельева
Мать ребёнка: Бутакова (Овканова?) Матрона Евдокимова
Смерть
Неизвестно