Бутаков Савва Казак Кр.Св. Петра Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Савва Казак Кр.Св. Петра Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Бутаков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бутакова) Евдокия Савина

Мать ребёнка: Бутакова (Овканова?) Матрона Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова (Овканова?) Матрона Евдокимова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Бутаков Никита Сотник Кр. Полуденной Савельев

Мать ребёнка: Бутакова (Овканова?) Матрона Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Бутаков Трофим Саввин

Мать ребёнка: Бутакова (Овканова?) Матрона Евдокимова

Рождение ребёнка
19.03.1767

Сын: Бутаков Алексей Саввин

Мать ребёнка: Бутакова (Овканова?) Матрона Евдокимова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.12.1769

Дочь: (Бутакова) Варвара Савельева

Мать ребёнка: Бутакова (Овканова?) Матрона Евдокимова

Смерть
Неизвестно

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