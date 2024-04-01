Бутаков Николай Казак Кр. Полуденной Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Николай Казак Кр. Полуденной Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Бутаков Григорий Урядник 2 Класса Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1828

Жена: Бутакова Анисья Григорьева 1

м. 21 ж. 26
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Григорий Казак Пос. Плосского Николаев

Мать ребёнка: Бутакова Анисья Григорьева 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Николаева

Мать ребёнка: Бутакова Анисья Григорьева 1

Смерть
Неизвестно
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