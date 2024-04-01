Бутаков Николай Казак Кр. Полуденной Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Бутаков Григорий Урядник 2 Класса Никитин
Бракосочетание
22.01.1828
м. 21 ж. 26
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутаков Григорий Казак Пос. Плосского Николаев
Мать ребёнка: Бутакова Анисья Григорьева 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Николаева
Мать ребёнка: Бутакова Анисья Григорьева 1
Смерть
Неизвестно