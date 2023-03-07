Лямина (Юскова) Салманида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямина (Юскова) Салманида

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Юсковъ Иванъ

Мать: Юскова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1831

Сын: Ляминъ Федоръ

Отец ребёнка: Ляминъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Грызлова Ефимья

Отец ребёнка: Ляминъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1835

Сын: Ляминъ Илья

Отец ребёнка: Ляминъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1837

Дочь: Трубина Екатерина

Отец ребёнка: Ляминъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1840

Дочь: Лямина Александра

Отец ребёнка: Ляминъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1842

Дочь: Коткова Евдокія

Отец ребёнка: Ляминъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1845

Дочь: Беспалова Марфа

Отец ребёнка: Ляминъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1849

Дочь: Лямина Васса

Отец ребёнка: Ляминъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляминъ Петръ

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