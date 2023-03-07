Лямина (Юскова) Салманида
Место рождения
Дата рождения1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Юсковъ Иванъ
Мать: Юскова Марфа
Рождение ребёнка
09.07.1831
Сын: Ляминъ Федоръ
Отец ребёнка: Ляминъ Петръ
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Грызлова Ефимья
Отец ребёнка: Ляминъ Петръ
Рождение ребёнка
20.07.1835
Сын: Ляминъ Илья
Отец ребёнка: Ляминъ Петръ
Рождение ребёнка
14.11.1837
Дочь: Трубина Екатерина
Отец ребёнка: Ляминъ Петръ
Рождение ребёнка
18.11.1840
Дочь: Лямина Александра
Отец ребёнка: Ляминъ Петръ
Рождение ребёнка
02.08.1842
Дочь: Коткова Евдокія
Отец ребёнка: Ляминъ Петръ
Рождение ребёнка
02.07.1845
Дочь: Беспалова Марфа
Отец ребёнка: Ляминъ Петръ
Рождение ребёнка
07.08.1849
Дочь: Лямина Васса
Отец ребёнка: Ляминъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляминъ Петръ