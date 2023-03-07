Беспалова (Лямина) Марфа
Место рождения
Дата рождения02.07.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1845
Отец: Ляминъ Петръ
Мать: Лямина Салманида
Рождение ребёнка
01.01.1862
Сын: Ляминъ Иванъ
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
05.10.1862
Муж: Безпаловъ Степанъ
Рождение ребёнка
03.11.1864
Сын: Беспаловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Безпаловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ефимова Прасковья
Отец ребёнка: Безпаловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Безпаловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Безпаловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Безпаловъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Агафья
Отец ребёнка: Безпаловъ Степанъ