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Беспалова (Лямина) Марфа

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.07.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1845

Отец: Ляминъ Петръ

Мать: Лямина Салманида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1862

Сын: Ляминъ Иванъ

Отец ребёнка: не указан

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.10.1862

Муж: Безпаловъ Степанъ

Рождение ребёнка
03.11.1864

Сын: Беспаловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Безпаловъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ефимова Прасковья

Отец ребёнка: Безпаловъ Степанъ

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Безпаловъ Степанъ

Рождение ребёнка
1887

Сын: Беспаловъ Яковъ (андрей)

Отец ребёнка: Безпаловъ Степанъ

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Безпаловъ Степанъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Агафья

Отец ребёнка: Безпаловъ Степанъ

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