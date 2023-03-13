Щербакова (Беспалова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безпаловъ Степанъ
Мать: Беспалова Марфа
Рождение ребёнка
12.12.1890
Сын: Щербаковъ Даниилъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.01.1894
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.09.1896
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.09.1899
Сын: Щербаковъ Федоръ
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.07.1904
Сын: Щербаковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Иванъ