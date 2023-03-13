Щербакова (Беспалова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Беспалова) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безпаловъ Степанъ

Мать: Беспалова Марфа

Рождение ребёнка
12.12.1890

Сын: Щербаковъ Даниилъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1894

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1896

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1899

Сын: Щербаковъ Федоръ

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1904

Сын: Щербаковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Иванъ

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