Щербаковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаковъ Исай
Мать: Щербакова Матрена
Рождение ребёнка
12.12.1890
Сын: Щербаковъ Даниилъ
Мать ребёнка: Щербакова Агафья
Рождение ребёнка
01.01.1894
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Щербакова Агафья
Рождение ребёнка
01.09.1896
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Щербакова Агафья
Рождение ребёнка
14.09.1899
Сын: Щербаковъ Федоръ
Мать ребёнка: Щербакова Агафья
Рождение ребёнка
08.07.1904
Сын: Щербаковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Щербакова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Агафья