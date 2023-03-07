Грызлова (Лямина) Ефимья
Место рождения
Дата рождения1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Ляминъ Петръ
Мать: Лямина Салманида
Рождение ребёнка
13.11.1853
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
16.08.1854
Муж: Грызловъ Елиферъ
Рождение ребёнка
27.05.1855
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Грызловъ Елиферъ
Рождение ребёнка
21.08.1856
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Грызловъ Елиферъ
Рождение ребёнка
07.02.1858
Сын: Грызловъ Никифоръ
Отец ребёнка: Грызловъ Елиферъ
Рождение ребёнка
08.11.1859
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Грызловъ Елиферъ
Бракосочетание
21.08.1863
Муж: Кисилевъ Петръ
Рождение ребёнка
09.05.1864
Сын: Кисилевъ Николай
Отец ребёнка: Кисилевъ Петръ
Рождение ребёнка
27.06.1865
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Кисилевъ Петръ