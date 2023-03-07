Грызлова (Лямина) Ефимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грызлова (Лямина) Ефимья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ляминъ Петръ

Мать: Лямина Салманида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1853

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: не указан

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.08.1854

Муж: Грызловъ Елиферъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1855

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Грызловъ Елиферъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1856

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Грызловъ Елиферъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1858

Сын: Грызловъ Никифоръ

Отец ребёнка: Грызловъ Елиферъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1859

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Грызловъ Елиферъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.08.1863

Муж: Кисилевъ Петръ

Рождение ребёнка
09.05.1864

Сын: Кисилевъ Николай

Отец ребёнка: Кисилевъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1865

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Кисилевъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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