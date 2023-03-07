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Грызловъ Елиферъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Дата смерти

20.01.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Грызловъ Федоръ

Мать: Грызлова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.08.1854

Жена: Грызлова Ефимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1855

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Грызлова Ефимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1856

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Грызлова Ефимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1858

Сын: Грызловъ Никифоръ

Мать ребёнка: Грызлова Ефимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1859

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Грызлова Ефимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.01.1860
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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