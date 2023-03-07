Грызловъ Елиферъ
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти20.01.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Грызловъ Федоръ
Мать: Грызлова Прасковья
Бракосочетание
16.08.1854
Жена: Грызлова Ефимья
Рождение ребёнка
27.05.1855
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Грызлова Ефимья
Рождение ребёнка
21.08.1856
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Грызлова Ефимья
Рождение ребёнка
07.02.1858
Сын: Грызловъ Никифоръ
Мать ребёнка: Грызлова Ефимья
Рождение ребёнка
08.11.1859
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Грызлова Ефимья
Смерть
20.01.1860