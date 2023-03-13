Трубина (Лямина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубина (Лямина) Екатерина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1837

Отец: Ляминъ Петръ

Мать: Лямина (Юскова) Салманида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.07.1856

Муж: Трубинъ Семенъ

Рождение ребёнка
17.10.1858

Дочь: (Трубина) Прасковья

Отец ребёнка: Трубинъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1859

Дочь: (Трубина) Пелагея

Отец ребёнка: Трубинъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1861

Сын: Трубинъ Никандръ

Отец ребёнка: Трубинъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1863

Дочь: (Трубина) Дарья

Отец ребёнка: Трубинъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1864

Дочь: (Трубина) Марья

Отец ребёнка: Трубинъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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