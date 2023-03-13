Трубина (Лямина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения14.11.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1837
Отец: Ляминъ Петръ
Бракосочетание
22.07.1856
Муж: Трубинъ Семенъ
Рождение ребёнка
17.10.1858
Дочь: (Трубина) Прасковья
Отец ребёнка: Трубинъ Семенъ
Рождение ребёнка
02.10.1859
Дочь: (Трубина) Пелагея
Отец ребёнка: Трубинъ Семенъ
Рождение ребёнка
22.09.1861
Сын: Трубинъ Никандръ
Отец ребёнка: Трубинъ Семенъ
Рождение ребёнка
10.03.1863
Дочь: (Трубина) Дарья
Отец ребёнка: Трубинъ Семенъ
Рождение ребёнка
02.04.1864
Дочь: (Трубина) Марья
Отец ребёнка: Трубинъ Семенъ