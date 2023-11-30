Юскова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮскова Марфа

Юскова Марфа

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Евсей

Мать: Василиса

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Гаврилова Фекла

Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Юсковъ Герасимъ

Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Хуртина Дарья

Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Павлова Матрена

Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ

Рождение ребёнка
25.03.1799

Сын: Юсковъ Гаврила

Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1800

Дочь: Бахарева Акулина

Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1802

Сын: Юсковъ Григорий

Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Лямина Салманида

Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Юсковъ Филипъ

Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Юсковъ Николай

Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсковъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close