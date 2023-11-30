Юскова Марфа
Место рождения
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Гаврилова Фекла
Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Юсковъ Герасимъ
Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Хуртина Дарья
Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Павлова Матрена
Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.03.1799
Сын: Юсковъ Гаврила
Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.06.1800
Дочь: Бахарева Акулина
Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.11.1802
Сын: Юсковъ Григорий
Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Лямина Салманида
Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Юсковъ Филипъ
Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Юсковъ Николай
Отец ребёнка: Юсковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юсковъ Иванъ