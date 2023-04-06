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Бахарева (Юскова) Акулина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.06.1800

Дата смерти

23.02.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1800

Отец: Юсковъ Иванъ

Мать: Юскова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1833

Дочь: Маремьяна

Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1834

Сын: Бахаревъ Петръ

Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1841

Сын: Бахаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1843

Дочь: Хуртина Елена

Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахаревъ Андрей

Смерть
23.02.1861
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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