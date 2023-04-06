Бахарева (Юскова) Акулина
Место рождения
Дата рождения13.06.1800
Дата смерти23.02.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1800
Отец: Юсковъ Иванъ
Мать: Юскова Марфа
Рождение ребёнка
12.02.1833
Дочь: Маремьяна
Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей
Рождение ребёнка
21.11.1834
Сын: Бахаревъ Петръ
Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей
Рождение ребёнка
20.05.1841
Сын: Бахаревъ Иванъ
Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей
Рождение ребёнка
16.04.1843
Дочь: Хуртина Елена
Отец ребёнка: Бахаревъ Андрей
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахаревъ Андрей
Смерть
23.02.1861