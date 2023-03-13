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Хуртина (Бахарева) Елена

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.04.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1843

Отец: Бахаревъ Андрей

Мать: Бахарева (Юскова) Акулина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуртинъ Егоръ

Рождение ребёнка
1874

Сын: Хуртинъ Степанъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ефимова (Хуртина) Ксения

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

Рождение ребёнка
1882

Сын: Хуртинъ Максимъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ

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