Хуртина (Бахарева) Елена
Место рождения
Дата рождения16.04.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1843
Отец: Бахаревъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хуртинъ Егоръ
Рождение ребёнка
1874
Сын: Хуртинъ Степанъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ефимова (Хуртина) Ксения
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Хуртинъ Максимъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Егоръ