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(Юскова) Агрофена
(Юскова) Агрофена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1798
Пол
Женский
Отец
Юсковъ Иванъ
1767 г.р.
Мать
Юскова Марфа
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Юсковъ Иванъ
Мать:
Юскова Марфа
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