Хуртина (Юскова) Дарья
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти10.09.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Юсковъ Иванъ
Мать: Юскова Марфа
Рождение ребёнка
1818
Сын: Хуртинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Никита
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Гутарова Марья
Отец ребёнка: Хуртинъ Никита
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Хуртинъ Никита
Рождение ребёнка
1829
Сын: Хуртинъ Трифилий Порфирий
Отец ребёнка: Хуртинъ Никита
Рождение ребёнка
1829
Сын: Хуртинъ Егоръ
Отец ребёнка: Хуртинъ Никита
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Балакина Марфа
Отец ребёнка: Хуртинъ Никита
Рождение ребёнка
29.05.1834
Дочь: Бесова Елена
Отец ребёнка: Хуртинъ Никита
Рождение ребёнка
24.10.1838
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Хуртинъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хуртинъ Никита
Смерть
10.09.1884