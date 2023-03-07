Хуртина (Юскова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуртина (Юскова) Дарья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1794

Дата смерти

10.09.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Юсковъ Иванъ

Мать: Юскова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Хуртинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Гутарова Марья

Отец ребёнка: Хуртинъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Хуртинъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Хуртинъ Трифилий Порфирий

Отец ребёнка: Хуртинъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Хуртинъ Егоръ

Отец ребёнка: Хуртинъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Балакина Марфа

Отец ребёнка: Хуртинъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1834

Дочь: Бесова Елена

Отец ребёнка: Хуртинъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1838

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Хуртинъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуртинъ Никита

Смерть
10.09.1884
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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