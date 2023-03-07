Прохорова Захар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохорова Захар Иванович

Прохорова Захар Иванович

avatar

Место рождения

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1879

Отец: Прохоров Иван Андреевич

Мать: Прохоров Наталья Алексеевна

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Захария
Бракосочетание
21.01.1901

Жена: Мыркина Александра Гурьяновна

Рождение ребёнка
13.11.1906

Сын: Прохоров Иван Захарович

Мать ребёнка: Мыркина Александра Гурьяновна

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1908

Дочь: Прохорова Параскева Захаровна

Мать ребёнка: Мыркина Александра Гурьяновна

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1912

Дочь: Прохорова Анастасия Захаровна

Мать ребёнка: Мыркина Александра Гурьяновна

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close