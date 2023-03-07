Прохорова Захар Иванович
Место рождения
Дата рождения26.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1879
Захария
Бракосочетание
21.01.1901
Рождение ребёнка
13.11.1906
Мать ребёнка: Мыркина Александра Гурьяновна
Рождение ребёнка
12.10.1908
Дочь: Прохорова Параскева Захаровна
Мать ребёнка: Мыркина Александра Гурьяновна
Рождение ребёнка
28.10.1912
Дочь: Прохорова Анастасия Захаровна
Мать ребёнка: Мыркина Александра Гурьяновна
Смерть
Неизвестно