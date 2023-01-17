Мыркина (Мыркина) Александра Гурьяновна
Место рождения
Дата рождения04.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1880
Отец: Мыркин Гурий Осипович
Троицкий собор, Тетюши
Бракосочетание
21.01.1901
Рождение ребёнка
13.11.1906
Отец ребёнка: Прохорова Захар Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1908
Дочь: Прохорова Параскева Захаровна
Отец ребёнка: Прохорова Захар Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1912
Дочь: Прохорова Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Прохорова Захар Иванович
Смерть
Неизвестно