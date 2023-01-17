Мыркина (Мыркина) Александра Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыркина (Мыркина) Александра Гурьяновна

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Место рождения

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

04.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1880

Отец: Мыркин Гурий Осипович

Мать: Мыркина Акилина Андреевна

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Троицкий собор, Тетюши
Бракосочетание
21.01.1901

Муж: Прохорова Захар Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1906

Сын: Прохоров Иван Захарович

Отец ребёнка: Прохорова Захар Иванович

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1908

Дочь: Прохорова Параскева Захаровна

Отец ребёнка: Прохорова Захар Иванович

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1912

Дочь: Прохорова Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Прохорова Захар Иванович

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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