Прохоров Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения13.11.1906
Дата смерти13.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1906
Рождение ребёнка
09.08.1937
Дочь: Сысоева Маргарита Ивановна
Мать ребёнка: Журавлева Варвара Тихоновна
Рождение ребёнка
16.05.1939
Дочь: Новоселова Алефтина Ивановна
Мать ребёнка: Журавлева Варвара Тихоновна
Военная служба
1942
Смерть
13.03.1943
г.Колпино, Ленинградская обл.
Похороны
Неизвестно
с.Колпино