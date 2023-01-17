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Прохоров Иван Захарович

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Место рождения

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.11.1906

Дата смерти

13.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1906

Отец: Прохорова Захар Иванович

Мать: Мыркина Александра Гурьяновна

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1937

Дочь: Сысоева Маргарита Ивановна

Мать ребёнка: Журавлева Варвара Тихоновна

Тюбяк-Чекурча, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1939

Дочь: Новоселова Алефтина Ивановна

Мать ребёнка: Журавлева Варвара Тихоновна

Тюбяк-Чекурча, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
1942
Смерть
13.03.1943
г.Колпино, Ленинградская обл.
Похороны
Неизвестно
с.Колпино
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