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Прохоров Наталья Алексеевна

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Место рождения

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.08.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1860

Отец: Алексей Васильевич

Мать: Наталья Семеновна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.10.1878

Муж: Прохоров Иван Андреевич

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
22 и 18 лет
Рождение ребёнка
26.08.1879

Сын: Прохорова Захар Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Андреевич

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Захария
Рождение ребёнка
26.08.1879 ст.

Дочь: Захария Ивановна

Отец ребёнка: Прохоров Иван Андреевич

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохорова Петр Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Андреевич

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Смерть
Неизвестно
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