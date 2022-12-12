Прохоров Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.08.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1860
Отец: Алексей Васильевич
Мать: Наталья Семеновна
Бракосочетание
15.10.1878
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
22 и 18 лет
Рождение ребёнка
26.08.1879
Отец ребёнка: Прохоров Иван Андреевич
Захария
Рождение ребёнка
26.08.1879 ст.
Дочь: Захария Ивановна
Отец ребёнка: Прохоров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прохоров Иван Андреевич
Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Смерть
Неизвестно