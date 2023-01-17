Прохоров Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1856
Бракосочетание
15.10.1878
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
22 и 18 лет
Рождение ребёнка
26.08.1879
Мать ребёнка: Прохоров Наталья Алексеевна
Захария
Рождение ребёнка
26.08.1879 ст.
Дочь: Захария Ивановна
Мать ребёнка: Прохоров Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прохоров Наталья Алексеевна
Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Смерть
Неизвестно