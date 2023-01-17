Прохоров Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Иван Андреевич

Прохоров Иван Андреевич

avatar

Место рождения

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.10.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1856

Отец: Прохоров Андрей Феодорович

Мать: Прохоров Анисия Павловна

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.10.1878

Жена: Прохоров Наталья Алексеевна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
22 и 18 лет
Рождение ребёнка
26.08.1879

Сын: Прохорова Захар Иванович

Мать ребёнка: Прохоров Наталья Алексеевна

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Захария
Рождение ребёнка
26.08.1879 ст.

Дочь: Захария Ивановна

Мать ребёнка: Прохоров Наталья Алексеевна

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохорова Петр Иванович

Мать ребёнка: Прохоров Наталья Алексеевна

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Смерть
Неизвестно
Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close