Прохоров Анисия Павловна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Павел Яковлевич
Мать: Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
11.10.1856
Отец ребёнка: Прохоров Андрей Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прохоров Андрей Феодорович
Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Смерть
Неизвестно