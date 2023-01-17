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Прохоров Анисия Павловна

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Место рождения

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Павел Яковлевич

Мать: Ульяна Никитична

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1856

Сын: Прохоров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Прохоров Андрей Феодорович

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Андрей Феодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Семен Андреевич

Отец ребёнка: Прохоров Андрей Феодорович

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Смерть
Неизвестно
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