Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Яков Иванович
Мать: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
1833
Сын: Федосей Павлович
Мать ребёнка: Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прохоров Анисия Павловна
Мать ребёнка: Ульяна Никитична
Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Ульяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Никитична
Смерть
Неизвестно