Павел Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Яков Иванович

Мать: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Ульяна Никитична

Рождение ребёнка
1833

Сын: Федосей Павлович

Мать ребёнка: Ульяна Никитична

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прохоров Анисия Павловна

Мать ребёнка: Ульяна Никитична

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Ульяна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Никитична

Смерть
Неизвестно
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