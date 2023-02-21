Ульяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Федосей Павлович
Отец ребёнка: Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прохоров Анисия Павловна
Отец ребёнка: Павел Яковлевич
Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Павел Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Яковлевич
Смерть
Неизвестно