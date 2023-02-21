Ульяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Федосей Павлович

Отец ребёнка: Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прохоров Анисия Павловна

Отец ребёнка: Павел Яковлевич

Любимовка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Павел Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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