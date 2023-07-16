Денисенко (Чешко) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1911
Дата смерти18.09.1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1911
Отец: Чешко Василий Демидович
Мать: Чешко Неизвестно
Бракосочетание
До 1949
Муж: Булаш Яков
Развод
До 1949
Муж: Булаш Яков
Бракосочетание
С 1949
Рождение ребёнка
25.01.1950
Дочь: Пешкова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Денисенко Николай Антонович
с. Октябрьское, Сузакский район, Ошской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурмистрова Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Булаш Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галанчук Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Булаш Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Булаш Яков
Смерть
18.09.1972
Джалал-Абад, Киргизия