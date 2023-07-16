Денисенко (Чешко) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко (Чешко) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1911

Дата смерти

18.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1911

Отец: Чешко Василий Демидович

Мать: Чешко Неизвестно

Бракосочетание
До 1949

Муж: Булаш Яков

Развод
До 1949

Муж: Булаш Яков

Бракосочетание
С 1949

Муж: Денисенко Николай Антонович

Рождение ребёнка
25.01.1950

Дочь: Пешкова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Денисенко Николай Антонович

с. Октябрьское, Сузакский район, Ошской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурмистрова Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Булаш Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галанчук Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Булаш Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Булаш Яков

Смерть
18.09.1972
Джалал-Абад, Киргизия