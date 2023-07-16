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Денисенко Николай Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1888

Дата смерти

27.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1888

Отец: Денисенко Антон

Мать: Денисенко (Бачинская) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Денисенко Харитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Денисенко Харитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинова Лина Николаевна

Мать ребёнка: Денисенко Харитина

Бракосочетание
До 1937

Жена: Денисенко Харитина

Бракосочетание
С 1949

Жена: Денисенко (Чешко) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1950

Дочь: Пешкова (Денисенко) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Денисенко (Чешко) Пелагея Васильевна

Смерть
27.02.1971
Славянский, Майский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

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