Денисенко Николай Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1888
Дата смерти27.02.1971
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Денисенко Харитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Денисенко Харитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинова Лина Николаевна
Мать ребёнка: Денисенко Харитина
Бракосочетание
До 1937
Жена: Денисенко Харитина
Бракосочетание
С 1949
Рождение ребёнка
25.01.1950
Дочь: Пешкова (Денисенко) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Денисенко (Чешко) Пелагея Васильевна
Смерть
27.02.1971
Славянский, Майский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика