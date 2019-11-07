Пешкова (Денисенко) Любовь Николаевна
Место рожденияс. Октябрьское, Сузакский район, Ошской области
Дата рождения25.01.1950
Дата смерти07.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1950
Бракосочетание
18.03.1971
Рождение ребёнка
11.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пешков Вячеслав Егорович
Аксентис, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1978
Дочь: Пешкова Вероника Вячеславна
Отец ребёнка: Пешков Вячеслав Егорович
Рождение ребёнка
09.06.1981
Дочь: Щербакова (Пешкова) Надежда Вячеславовна
Отец ребёнка: Пешков Вячеслав Егорович
Смерть
07.11.2019
Реутов, Реутов, Московская область
похоронена в д. Фенино, Балашихинского района, Московской области