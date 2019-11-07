Пешкова (Денисенко) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Денисенко) Любовь Николаевна

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Место рождения

с. Октябрьское, Сузакский район, Ошской области

Дата рождения

25.01.1950

Дата смерти

07.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1950

Отец: Денисенко Николай Антонович

Мать: Денисенко (Чешко) Пелагея Васильевна

Бракосочетание
18.03.1971

Муж: Пешков Вячеслав Егорович

Рождение ребёнка
11.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Вячеслав Егорович

Аксентис, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1978

Дочь: Пешкова Вероника Вячеславна

Отец ребёнка: Пешков Вячеслав Егорович

Жанаозен, городская администрация Жанаозен, Мангистауская область
Рождение ребёнка
09.06.1981

Дочь: Щербакова (Пешкова) Надежда Вячеславовна

Отец ребёнка: Пешков Вячеслав Егорович

Жанаозен, городская администрация Жанаозен, Мангистауская область
Смерть
07.11.2019
Реутов, Реутов, Московская область
похоронена в д. Фенино, Балашихинского района, Московской области

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