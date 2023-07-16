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Чешко Василий Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чешко Демид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чешко Илья Васильевич

Мать ребёнка: Чешко Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чешко Лука Васильевич

Мать ребёнка: Чешко Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чешко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Чешко Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чешко Максим Васильевич

Мать ребёнка: Чешко Неизвестно

Рождение ребёнка
?.04.1911

Дочь: Денисенко (Чешко) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Чешко Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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