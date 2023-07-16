Чешко Василий Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чешко Демид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чешко Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чешко Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чешко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Чешко Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чешко Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1911
Дочь: Денисенко (Чешко) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Чешко Неизвестно
Смерть
Неизвестно