Чешко Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧешко Неизвестно

Чешко Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1911

Дочь: Денисенко Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Чешко Василий Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чешко Илья Васильевич

Отец ребёнка: Чешко Василий Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чешко Лука Васильевич

Отец ребёнка: Чешко Василий Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чешко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Чешко Василий Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чешко Максим Васильевич

Отец ребёнка: Чешко Василий Демидович

Смерть
Неизвестно
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