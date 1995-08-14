Тарасенко (Шутова) Прасковья (Параска, Параскева) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко (Шутова) Прасковья (Параска, Параскева) Павловна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

21.07.1907

Дата смерти

14.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1907

Отец: Шутов Павел Моисеевич

Мать: Шутова Феодосия Семёновна

Рождение ребёнка
10.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасенко Альбина Григорьевна

Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Ефимович

Смерть
14.08.1995
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край