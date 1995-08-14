Тарасенко (Шутова) Прасковья (Параска, Параскева) Павловна
Место рождения
Дата рождения21.07.1907
Дата смерти14.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1907
Отец: Шутов Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
10.09.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасенко Альбина Григорьевна
Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Ефимович
Смерть
14.08.1995
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край