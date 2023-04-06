Сплошная Феодосия Семеновна
Место рождения
Дата рождения28.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1876
Рождение ребёнка
27.02.1894
Отец ребёнка: Шутов Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: Шутова Мария Павловна
Отец ребёнка: Шутов Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
30.01.1904
Дочь: Шутова Анна Павловна
Отец ребёнка: Шутов Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
21.07.1907
Дочь: Шутова Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Шутов Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
07.10.1909
Отец ребёнка: Шутов Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шутов Марк Павлович
Отец ребёнка: Шутов Павел Моисеевич
Смерть
Неизвестно