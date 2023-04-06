Сплошная Феодосия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСплошная Феодосия Семеновна

Сплошная Феодосия Семеновна

avatar

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

28.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1876

Отец: Сплошный Симеон Дамианович

Мать: Сплошная Феоктиста Марковна

Рождение ребёнка
27.02.1894

Сын: Шутов Василий Павлович

Отец ребёнка: Шутов Павел Моисеевич

Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Шутова Мария Павловна

Отец ребёнка: Шутов Павел Моисеевич

Рождение ребёнка
30.01.1904

Дочь: Шутова Анна Павловна

Отец ребёнка: Шутов Павел Моисеевич

Рождение ребёнка
21.07.1907

Дочь: Шутова Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Шутов Павел Моисеевич

Рождение ребёнка
07.10.1909

Сын: Шутов Сергий Павлович

Отец ребёнка: Шутов Павел Моисеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шутов Марк Павлович

Отец ребёнка: Шутов Павел Моисеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close