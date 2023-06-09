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Шутов Павел Моисеевич

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

04.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1873

Отец: Шутов Моисей Кириллович

Мать: Ворочкова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
27.02.1894

Сын: Шутов Василий Павлович

Мать ребёнка: Шутова Феодосия Семёновна

Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Шутова Мария Павловна

Мать ребёнка: Шутова Феодосия Семёновна

Рождение ребёнка
30.01.1904

Дочь: Шутова Анна Павловна

Мать ребёнка: Шутова Феодосия Семёновна

Рождение ребёнка
21.07.1907

Дочь: Тарасенко Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Шутова Феодосия Семёновна

Рождение ребёнка
07.10.1909

Сын: Шутов Сергий Павлович

Мать ребёнка: Шутова Феодосия Семёновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шутов Марк Павлович

Мать ребёнка: Шутова Феодосия Семёновна

Смерть
Неизвестно