Шутов Павел Моисеевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1873
Отец: Шутов Моисей Кириллович
Рождение ребёнка
27.02.1894
Мать ребёнка: Шутова Феодосия Семёновна
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: Шутова Мария Павловна
Мать ребёнка: Шутова Феодосия Семёновна
Рождение ребёнка
30.01.1904
Дочь: Шутова Анна Павловна
Мать ребёнка: Шутова Феодосия Семёновна
Рождение ребёнка
21.07.1907
Дочь: Тарасенко Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Шутова Феодосия Семёновна
Рождение ребёнка
07.10.1909
Мать ребёнка: Шутова Феодосия Семёновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шутов Марк Павлович
Мать ребёнка: Шутова Феодосия Семёновна
Смерть
Неизвестно